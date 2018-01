Governo Maduro processará venezuelanos que apoiarem sanções dos EUA

CARACAS - O governo de Nicolás Maduro processará todos os venezuelanos que apoiarem as sanções adotadas recentemente pelos Estados Unidos contra o país, segundo medida aprovada na terça-feira pela Assembleia Constituinte, composta apenas por chavistas.

Na semana passada Washington impôs sanções financeiras a Caracas na tentativa de reduzir os fundos do governo bolivariano, já afetado gravemente pela falta de dinheiro. Maduro descreveu a medida como ilegal e concebida para “asfixiar” a economia e levar a nação rica em petróleo a um default.

“Aceitamos o pedido do presidente Nicolás Maduro para iniciar, junto com as autoridades públicas competentes, um julgamento histórico de traição contra aqueles dedicados à promoção destas ações imorais contra os interesses do povo venezuelano”, disse Diosdado Cabello, um dos principais membros da Assembleia.

Delcy Rodríguez, ex-ministra das Relações Exteriores venezuelana que hoje preside a Constituinte, disse que cobrará da Procuradoria-Geral e do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) o início de investigações contra os suspeitos.

Durante o debate de quase três horas, membros da Constituinte acusaram políticos opositores de apoiarem as sanções e relembraram comunicado emitido pela oposição no qual esta comemora as sanções do governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Venezuela atravessa uma grave crise econômica, e milhões estão sofrendo com a falta de alimentos e remédios e a inflação de três dígitos. O presidente socialista acusa seus opositores de realizarem uma “guerra econômica” contra o país com ajuda dos EUA. / REUTERS