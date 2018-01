Governo malaio vence eleições parlamentares O governo secular da Malásia obteve hoje uma vitória esmagadora diante de partidos islâmicos nas eleições parlamentares. Segundo analistas políticos, as surpreendentes vitórias nos Estados de Terrenganu e Kelantan demonstram que o governo do primeiro-ministro Abdullah Ahmad Badawi conseguiu barrar a influência muçulmana, em meio a temores de que o fundamentalismo islâmico esteja aumentando no país. A Frente Nacional, liderada por Badawi, ganhou 30 das 32 cadeiras na assembléia estadual de Terrenganu e 26 das 45 em Kelatan, segundo números divulgados pela rede de televisão TV3. Com esse resultado, o partido do governo deu um duro golpe no Partido Islâmico Pan-Malaio, que se mantinha no poder por mais de 10 anos nos dois Estados. Badawi recebeu o cargo de primeiro-ministro das mãos do veterano líder Mahathir Mohamad em uma transferência de poder realizada há cinco meses. As eleições de hoje devem conferir a Badawi um mandato para que possa cumprir a sua agenda, centrada no desenvolvimento e na luta contra a corrupção. Sete horas depois do fechamento das urnas, a Comissão Eleitoral informou que a Frente Nacional havia conseguido 146 das 219 cadeiras do parlamento nacional, o que lhe assegura a votação de leis sem a necessidade do apoio da oposição.