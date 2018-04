Governo manterá base militar americana

O governo americano comemorou ontem o anúncio do governo interino do Quirguistão de que não quebrará o acordo que permite a permanência de uma base aérea dos EUA no norte do país. O local é considerado estratégico para as operações das forças americanas no Afeganistão. A líder interina Roza Otunbayeva deu garantias de que respeitará a instalação e receberá o conselheiro do Departamento de Estado americano, Robert Blake, para discutir o assunto, nos próximos dias.