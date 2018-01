Governo marroquino diz que célula terrorista cometeu atentados O governo do Marrocos afirmou neste sábado que uma célula composta de 14 terroristas, divididos em cinco grupos, cometeu os atentados em série, em Casablanca, a capital econômica do país, na noite ontem, que causaram a morte de 41 pessoas e ferimentos em 100. A informação foi divulgada pelo ministro do Interior, Mustafá Sahel, enquanto outra fonte governamental anunciava que a polícia "deteve 27 muçulmanos por ligação com os atentados". As autoridades não quiseram comentar informações que circularam na capital do país, Rabat, sobre a descoberta de explosivos durante as operações policiais em Casablanca, em busca dos responsáveis pelos ataques terroristas. Segundo essas informações, três marroquinos foram presos, um deles suspeito de ter escondido os explosivos.