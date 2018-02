Governo militar de Mianmar estende prisão de oposicionista A junta militar que governa Mianmar estendeu na terça-feira a prisão domiciliar da líder oposicionista Aung San Suu Kyi, uma manobra que deve deixar frustrados os países do ocidente responsáveis por prometer milhões de dólares em doações para as vítimas do ciclone Nargis, que atingiu o país asiático recentemente. Em Yangun, autoridades dirigiram-se até a casa da oposicionista, vencedora do Nobel da Paz, para comunicar-lhe sobre a prorrogação de seis meses da ordem de prisão, afirmou um membro do governo que não quis ter sua identidade revelada. No entanto, um diplomata que trabalha na cidade disse que a prorrogação era de um ano. Suu Kyi, 62, cujo partido Liga Nacional para a Democracia (NLD) venceu com folga as eleições de 1990 apenas para ser impedido pelo militares de subir ao poder, passou quase 13 dos últimos 18 anos sob algum tipo de regime de encarceramento. O atual período de prisão começou em 30 de maio de 2003, para "a proteção dela", segundo o governo. A medida foi adotada após um conflito, na cidade de Depayin (norte), entre simpatizantes da oposição e homens ligados à junta militar. A mais recente de uma série de prorrogações de um ano expirou na terça-feira. Não obstante poucos preverem que Suu Kyi fosse libertada, a extensão representa mais um lembrete da recusa dos militares em fazer qualquer tipo de concessão política internamente, e isso mesmo depois de, de forma relutante, terem aceitado a ajuda da comunidade internacional para atender às vítimas do ciclone de 2 de maio. Horas antes de ser anunciada a prorrogação, a polícia prendeu 20 membros do NLD que tentavam realizar uma passeata até a casa de Suu Kyi. Os meios comunicação controlados pelo governo elogiaram na terça-feira a Organização das Nações Unidas (ONU) devido à ajuda enviada aos 2,4 milhões de vítimas do ciclone, sugerindo uma melhoria nas distantes relações da junta militar com o mundo externo. O jornal New Light of Myanmar, publicado em inglês e principal porta-voz dos generais dirigentes, disse que as agências da ONU adotaram uma "ação imediata" a fim de distribuir suprimentos após o desastre natural, que deixou 134 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Ativistas criticaram o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, por não ter se referido abertamente à prisão de Suu Kyi em uma visita recente que fez a Mianmar, visita essa que o chefe da entidade mundial descreveu como sendo exclusivamente uma missão humanitária. "É vergonhoso que Ban Ki-moon tenha viajado até Burma (antigo nome de Mianmar) e não tenha nem mesmo mencionado o nome dela", afirmou Mark Farmaner, diretor da Campanha Burma UK. "Ele está fazendo o jogo do regime. A ONU ficou de joelhos diante do regime, com medo de falar a verdade porque isso poderia prejudicar seus esforços de ajuda, algo que o governo, de toda forma, já vem dificultando", disse. Três semanas depois de ventos de 190 quilômetros por hora e uma imensa coluna de água provocados pelo ciclone terem devastado a região do delta de Irrawaddy, a ONU diz que menos de uma de cada três das vítimas recebeu ajuda até agora. (Com reportagem de Nopporn Wong-Anan e Ed Davies em Bangcoc)