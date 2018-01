Governo não revela teor de conversações entre Blair e Murdoch O governo britânico se negou a dar detalhes sobre os contatos entre o primeiro-ministro Tony Blair e o poderoso magnata da imprensa Rupert Murdoch, cujos órgãos conservadores têm apoiado o líder trabalhista. Na edição desta terça-feira o jornal The Independent afirma que o escritório do primeiro-ministro rejeitou uma solicitação de um cidadão, baseada na Lei de Liberdade de Informação. Funcionários do governo disseram que havia um interesse público nos contatos entre o líder trabalhista e o empresário australiano, presidente do grupo News Corporation. No entanto, argumentaram que a revelação de detalhes impediria Blair de "manter discussões francas" com diferentes setores da sociedade. Influência Muitos no Reino Unido, inclusive alguns parlamentares trabalhistas, acham que Blair deixou Murdoch exercer influência sobre o governo em assuntos relacionados com a propriedade dos meios de comunicação e a política européia. Em troca, segundo os críticos, o Primeiro-ministro recebe um forte apoio nas páginas dos jornais de Murdoch, como The Times e o sensacionalista The Sun. Segundo The Independent, um dos fatores que influíram na decisão de Blair de prometer um plebiscito sobre a Constituição da União Européia foram as pressões de Murdoch, crítico de uma União Européia forte e coesa.