''Governo não se legitima só com votos''

A advogada iraniana Shirin Ebadi, ganhadora do Prêmio Nobel da paz de 2003, pede a anulação das eleições no Irã e a convocação de um novo processo monitorado pelas Nações Unidas. Ele ainda acusa o governo de Mahmoud Ahmadinejad de estar "silenciando" ativistas de direitos humanos e denuncia mais de 500 prisões em uma semana. Shirin reuniu-se ontem com um pequeno grupo de jornalistas, entre eles o do Estado, em Genebra. Eis os principais trechos da entrevista. Prisões de ativistas estão se proliferando nos últimos dias no Irã. Qual é a realidade do país hoje? Há anos defensores de direitos humanos têm sido perseguidos no Irã. Na minha organização, fazia oito anos que existíamos e, mesmo assim, no final do ano passado, o governo recusou nosso registro. Em dezembro, agentes do governo vieram ao apartamento que eu havia comprado com o dinheiro do Prêmio Nobel para servir de base para o movimento e fecharam a porta. Na última semana, os problemas aumentaram. A comunidade internacional precisa pressionar o governo para que liberte todos os prisioneiros feitos na última semana. Além disso, o governo precisa pagar compensações para as famílias dos mortos e os feridos na repressão. Pelo que eu saiba, o número de pessoas presas já supera a marca de 500. Outra coisa que precisa ocorrer é uma investigação e processos em relação às pessoas que mataram e cometeram violações. O que eu quero dizer ainda é que as pessoas presas não são apenas aquelas relacionadas com as manifestações dessa semana. Pessoalmente, sei da existência de dez jornalistas presos no Irã. O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, endossou o resultado das eleições. A sra. acredita que isso põe um ponto final no questionamento? Vamos ver amanhã (hoje). Uma nova manifestação pode ocorrer e, se as pessoas saírem às ruas mais uma vez, estará claro que o questionamento não terminou. Vamos ver o que ocorrerá. Mas essas manifestações são um reflexo de que as pessoas não estão satisfeitas com o processo eleitoral. Na minha avaliação, a eleição deve ser anulada e uma nova eleição deve ser convocada, monitorada por entidades internacionais ou pela ONU. Se tivermos apenas novas eleições, sem monitoramento, de nada adiantará. O resultado será mais uma vez questionado e nunca sairemos do impasse. Mas um novo protesto não seria um ato de questionamento ao próprio Khamenei? Não ouvi nenhuma vez ninguém questionando isso. Acho que essa não é a questão central agora. Mas a sra. acredita que houve fraude nas eleições? Eu não tenho como dizer isso porque não fui a todas as regiões. O que posso dizer é o que constataram outros partidos políticos. Foram identificadas inúmeras irregularidades, como urnas que mudaram de lugar no dia da votação, cidades com mais votos que a população locais, locais onde não havia cédulas suficientes para todos. Enfim, as alegações são graves e numerosas. O atual governo de Ahmadinejad é legítimo? Um governo não é legitimo apenas por sua vitória nas urnas. Se ele viola os direitos humanos, ele não é legítimo. A legitimidade não vem apenas das urnas. O que a sra. fará a partir de agora? Eles podem fechar nosso escritório, mas não fecharão as nossas bocas. Nossos bens foram congelados. A porta do escritório segue fechada. Entramos com um processo na Justiça, mas não tivemos resposta. Os agentes da polícia ainda confiscaram meus computadores. O governo mandou sua milícia que tirou a placa que existia na porta e cobriu meu nome com uma tinta. Chamei a polícia. Mas só olharam e sorriram.