Governo nega existência de presos políticos na Venezuela O governo da Venezuela negou hoje a existência de prisioneiros políticos naquele país. O ministro de Informação venezuelano, Jesse Chacón, disse que até o momento permanecem detidos 30 manifestantes opositores, por ordens de tribunais, por terem cometido delitos comuns, tais como posse ilegal de armas e bloqueio de vias públicas, durante os violentos protestos que ocorreram na semana passada contra uma decisão do poder eleitoral sobre o referendo contra o presidente Hugo Chávez. "Na Venezuela, não há prisioneiros políticos. Aqui não há nenhum preso por idéias", afirmou Chacón a jornalistas. Em relação ao caso do dirigente opositor Carlos Melo, que foi detido na semana passada pela polícia política, Chácon explicou que ele foi detido por possuir fuzis automáticos. O ministro mostrou também preocupação pelo comportamento dos meios de comunicação locais, e os acusou de "incitar a violência na Venezuela" ao transmitir as imagens dos protestos e dos feridos.