Governo nepalês e maoístas aprovam Constituição interina Os partidos políticos do Nepal e os rebeldes maoístas chegaram neste sábado a um acordo para uma Constituição interina, pela qual o rei deixa de ser o chefe de Estado, e que servirá de base para a eleição da Assembléia Constituinte. Um dos dirigentes da coalizão que governa o Nepal, Bharat Mohan, disse que o rei perdeu todo o poder administrativo na Constituição interina. Todas as suas antigas funções serão desempenhadas a partir de agora pelo primeiro-ministro. A aliança de sete partidos e os rebeldes maoístas negociaram durante uma semana para firmar um pacto após o acordo de paz do mês passado, que terminou com uma guerra de uma década. A Constituição interina entrará em vigor quando a missão investigadora da ONU sobre o Nepal apresentar o seu relatório ao Conselho de Segurança, provavelmente em janeiro. Ao mesmo tempo, os maoístas vão entregar suas armas, que serão guardadas num cofre. A nova Constituição considera a saúde, a educação, o emprego e a alimentação direitos fundamentais de todos os nepaleses.