Governo ordena caçada a líder taleban O governo paquistanês lançou ontem uma caçada ao líder taleban Baitullah Mehsud, depois que um atentado provocou a morte de oito pessoas em um mercado no noroeste do Paquistão. Mehsud é acusado de comandar as ações do Taleban no Vale do Swat e de ter assassinado, em 2007, a ex-premiê paquistanesa Benazir Bhutto.