Governo organiza ofertas de doações ao Haiti O comitê de crise montado pelo governo brasileiro no dia seguinte ao terremoto ocorrido no Haiti está organizando um banco de dados com as ofertas de doação. Para evitar o que aconteceu na época do tsunami que atingiu a Indonésia, em 2004, quando um avião com doações brasileiras foi recusado, o Brasil agora só está enviando o que é solicitado pelo governo haitiano.