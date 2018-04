Governo pede que doações ao Haiti sigam lista da ONU

Os interessados em contribuir devem entrar em contato com as unidades de Defesa Civil nos Estados ou pelo site www.defesacivil.gov.br. Para doar medicamentos ou oferecer serviços médicos, as pessoas podem entrar em contato pelo endereço na internet missaodeajudahaiti@saude.gov.br.

O endereço para outras ofertas é o saei@planalto.gov.br. O gabinete informou ainda que, no caso de doações em dinheiro, podem ser feitos depósitos nas contas da Embaixada do Brasil no Haiti - Banco do Brasil, agência 1606-3, conta corrente 91000-7 - e do PNUD Haiti - Caixa Econômica Federal, agência 647, op 003, conta corrente 600-1.