Governo pede redução de ações da CIA no país

Emissários do governo do Paquistão pediram ontem, em Washington, que os Estados Unidos reduzam o número de agentes e de operações especiais da CIA no país. De acordo com o The New York Times, o comandante do Exército paquistanês, general Ashfaq Parvez Kayani, também defendeu uma redução nos ataques com aviões não tripulados contra militantes em áreas tribais fronteiriças com o Afeganistão. O pedido foi feito em uma reunião entre diretores do ISI, serviço secreto paquistanês, e da CIA.