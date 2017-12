Governo peruano anuncia descoberta de jazida de petróleo O presidente da estatal Perupetro, Daniel Saba, anunciou nesta quarta-feira a descoberta de uma jazida de petróleo na bacia do rio Maranhão, afluente do Amazonas, que será explorada pela empresa americana Barrett Resources. Segundo a agência oficial Andina, Saba disse que a jazida permitirá ao Peru se transformar "em exportador líquido de petróleo nos próximos três anos". A produção peruana de petróleo é de 120 mil barris por dia e a demanda interna chega a 150 mil. Agora, segundo Saba, a produção chegará a 220 mil barris por dia. A Barrett Resources investirá mais de US$ 1 bilhão no desenvolvimento do Lote 67, para construir uma refinaria e uma ligação de 400 quilômetros com o oleoduto Norperuano. "É só a ponta de um iceberg, porque na zona norte da fronteira com a Colômbia e Equador parece haver muito mais petróleo", comentou Saba. Ao longo do ano, a Perupetro assinou 16 contratos de prospecção e exploração de hidrocarbonetos na Amazônia, no norte do Peru. O ministro da Energia e Minas peruano, Juan Valdívia, destacou "o interesse das grandes empresas em investir no país" e afirmou que "há a decisão política de garantir apoio jurídico, tributário e social". O ministro informou que o governo quer fortalecer a gestão social e trabalhar com as comunidades indígenas para que entendam que o ganho econômico beneficiará a todos.