Governo peruano aprova pedido de extradição de Fujimori O governo peruano aprovou o pedido de extradição do destituído presidente Alberto Fujimori, refugiado no Japão desde 2000, por violações aos direitos humanos. O ministro da Justiça Fernando Olivera informou que o governo de Alejandro Toledo "está selecionando um estudo de advogados, com a participação da Chancelaria e da Procuradoria-Geral, para determinar as normas que apóiem este processo de extradição". As denúncias contra Fujimori dizem respeito a uma ligação dele com dois assassinatos perpetrados durante seu governo e atribuídos a um grupo militar dirigido por seu ex-assessor Vladimiro Montesinos.