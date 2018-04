Governo peruano autoriza uso de força militar nos Andes O governo do Peru autorizou o uso de força militar em uma região andina onde manifestantes indígenas bloquearam rodovias e queimaram um posto fiscal. A decisão foi publicada no diário oficial "El Peruano" e também suspende o estado de emergência nos departamentos (Estados) amazônicos do Peru, onde a polícia entrou em choque com os indígenas no começo de junho e pelo menos 33 pessoas foram mortas. A ordem permite que o exército use a força para ajudar a polícia a manter a ordem nos departamentos de Cuzco, Apurimac e Junín.