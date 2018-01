Governo peruano enfrenta sua pior crise O governo do presidente peruano, Alejandro Toledo, tentava hoje negociar a suspensão de uma greve nacional convocada para a próxima terça-feira por lideranças civis, partidos políticos e frentes regionais por soluções urgentes dos problemas econômicos e sociais que vive o país. Toledo enfrenta uma das piores crises desde que assumiu o poder, em 28 de julho de 2001, quando recebeu uma nação devastada pela corrupção durante o governo de Alberto Fujimori, uma prolongada recessão econômica e enormes desajustes sociais, com extrema pobreza e escassez de recursos. Apesar das tentativas do governo de abrir diálogos com os organizadores da greve nacional, a situação parece ser cada vez mais complicada, devido à pressão social que brota em cada um dos 24 departamentos (Estados) do país. A greve nacional foi convocada pelas organizações que, nos últimos dias, acusaram o governo por sua "incapacidade" para resolver os problemas nacionais da pobreza extrema, o desemprego, as privatizações e o mau uso dos recursos do Estado. Toledo, em sua tentativa de aplacar as iradas manifestações populares, suspendeu por 30 dias as negociações para privatizar duas empresas de eletricidade e cancelou sua viagem à Alemanha, prevista para a próxima segunda-feira. Nos últimos dias foram registrados vários atos de desordem e bloqueios da Estrada Panamericana Norte, onde milhares de pessoas se manifestaram contra o governo. Segundo pesquisas divulgadas em Lima, cerca de 72% da população discorda da política econômica e social de Toledo, a quem os consultados atribuem falta de liderança, perda de autoridade, desconhecimento no manejo da crise econômica e incapacidade para gerar emprego. A imprensa e analistas políticos concordam que o clima de incerteza política, alimentado pelas "marchas e contramarchas" do presidente Toledo, está gerando uma crescente desordem social nas camadas menos protegidas da sociedade peruana e temores sobre o futuro do país.