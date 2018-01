Governo peruano investiga "esterilizações forçadas" O ministério peruano da Saúde instalará uma Comissão da Verdade para investigar um suposto programa de "esterilizações forçadas" executado durante o governo do presidente destituído Alberto Fujimori (1900-2000), anunciou o titular da pasta, Luis Solari. O Estado "em nenhum momento" pediu perdão aos órfãos, viúvos, nem às milhares de mulheres que foram retiradas de suas casas para serem submetidas a essas práticas, disse Solari, em declarações publicadas hoje pela imprensa peruana. Esse programa médico foi executado principalmente nas zonas andinas distantes da capital do país, sob o nome de "programa de planejamento familiar" ou de "paternidade responsável", e teve entre seus críticos a Igreja Católica. A imprensa também denunciou que mulheres analfabetas foram incentivadas a submeter-se à esterilização em troca de receber alimentos doados por organismos estatais. "Sabemos que o programa teve um grave impacto demográfico, sobretudo nas comunidades andinas do Peru", afirmou Solari, que antecipou que os programas de planejamento familiar do governo de Alejandro Toledo permitirão que os homens e mulheres decidam o número de filhos que querem ter.