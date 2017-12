Governo peruano recebe autorização para reforma tributária O Congresso peruano outorgou os poderes ao Governo do social-democrata Alan García para realizar reforma no Sistema Tributário num prazo de 90 dias. A medida foi aprovada por 56 votos a favor, 36 contra e nenhuma abstenção, após quatro horas de debate. O texto proíbe a criação de mais impostos, o aumento das atuais alíquotas e a taxação sobre as poupanças dos peruanos. A presidente do Congresso peruano, Mercedes Cabanillas, disse que a aprovação da lei "não tira do Congresso a função de fiscalizar o Governo". O objetivo, segundo Cabanillas, é aumentar a base tributária de 15% para 17%. A bancada do União pelo Peru, a Ação Popular e o partido Peru Possível votaram contra.