Governo peruano suspende parcialmente estado de emergência O governo peruano anunciou na noite desta quarta-feira o levantamento do estado de emergência, com exceção de três departamentos e uma província onde os distúrbios ainda continuam. Segundo o comunicado do governo, o estado de emergência só continuará em Junin, Ayacucho e Apuremac e na província A Convenção em Cusco, locais onde o grupo extremista Sendero Luminoso continua na ativa. Nesta quarta-feira, na região montanhosa de Ayacucho, um soldado peruano foi morto e outros dois ficaram feridos em uma emboscada do grupo extremista. O estado de emergência foi instaurado pelo presidente Alejandro Toledo em 27 de maio para controlar os protestos que tomaram conta do país. Agricultores, profissionais da saúde e professores da rede públicas reivindicavam melhores salários e condições de trabalho.