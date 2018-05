Governo pode impor estado de exceção O governo paquistanês não descarta a possibilidade de impor o estado de emergência no país por causa das ''''ameaças internas e externas'''' e da deterioração da segurança, disse ontem o ministro da Informação, Tariq Azim. Ele se referiu aos atentados de militantes na região fronteiriça com o Afeganistão e às declarações nos EUA sobre a possibilidade de uma ação militar contra a Al-Qaeda no Paquistão.