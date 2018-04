Governo pode perder maioria no Senado O governo tem atualmente maioria no Senado, com 40 das 72 cadeiras. Mas esse cenário pode mudar após as eleições de domingo. Algumas pesquisas indicam que o governo deve eleger 35 senadores. No melhor dos casos, 36 aliados de Cristina seriam eleitos, número que levaria a um empate com a oposição. Nesse caso, a decisão de qualquer votação acirrada ficaria nas mãos do presidente do Senado, cargo ocupado pelo vice-presidente Julio Cobos. O problema para Cristina é que Cobos rompeu com o governo.