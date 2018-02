Governo polonês alerta para ameaça de ataque com aviões O governo da Polônia anunciou medidas para aumentar a segurança em aeroportos e hangares do país devido a uma possibilidade "real" de ataques com aviões de pequeno porte em seu território. Um comunicado do Ministério de Interior da Polônia não traz detalhes sobre o motivo do alerta e não menciona nenhum alvo específico. Citando apenas "uma ameaça real de ataques com o uso de pequenos aviões", o comunicado informa sobre a adoção de medidas especiais para garantir o controle de campos aéreos, escolas de pilotagem e hangares, mas não contém detalhes. Jaroslav Skowronski, porta-voz do ministério, recusou-se a dizer se a medida é resultado de alguma ameaça específica recebida pela Polônia. "Posso dizer apenas que alguém precisa levar essa possibilidade em consideração." Autoridades polonesas já haviam dito que o presidente Aleksander Kwasniewski foi citado como possível alvo de atentados em um website possivelmente ligado à rede extremista islâmica Al-Qaeda e que, no ano passado, apontou a Espanha como possível alvo do grupo.