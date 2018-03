Governo preocupado com brasileiros no Oriente Médio O Itamaraty expressou preocupação com os cidadãos brasileiros no Oriente Médio, por causa do agravamento do conflito palestino-israelense e informou que suas representações diplomáticas em Tel-Aviv, Amã, Beirute, Cairo, Damasco e Cidade do Kuwait estabeleceram serviços consulares permanentes. Entre os brasileiros na zona de conflito estão o ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Mario Lill, no QG palestino em Ramallah, e o padre Marcos Koneski, na Basílica da Natividade.