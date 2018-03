Governo prepara nota oficial sobre ataques dos EUA O governo brasileiro está preparando uma nota oficial sobre os ataques norte-americanos ao Afeganistão. O presidente Fernando Henrique, que permanece no Palácio da Alvorada, vai se reunir logo mais com o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, para tratar da posição brasileira na guerra contra o terrorismo e também da visita do presidente da Argentina, Fernando De La Rua, que almoça nesta segunda-feira com FHC. De acordo com informações do Itamaraty o presidente foi informado do início dos bombardeios pelo próprio secretário de estado norte-americano Collin Powell.