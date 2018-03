Governo promete cessar-fogo em Darfur O governo sudanês anunciou ontem uma trégua unilateral em Darfur na abertura das negociações de paz na cidade líbia de Sirte. Mas os dois principais grupos rebeldes de Darfur - o Exército de Libertação do Sudão e o Movimento para a Justiça e a Igualdade - boicotaram a reunião, apesar das ameaças de sanções do Conselho de Segurança da ONU. Cerca de 200 mil pessoas já morreram desde o início do conflito, em 2003.