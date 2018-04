Governo promete derrotar 'conspiração' O Irã vai derrotar a "conspiração" contra seus mercados de câmbio e de ouro, disse ontem um conselheiro do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, em meio a protestos contra o colapso do rial. Na quarta feira, a polícia enfrentou manifestantes e prendeu cambistas perto do Grande Bazar de Teerã. Eles protestavam contra a queda da moeda. Manifestantes chamaram o presidente Mahmoud Ahmadinejad de "traidor" e o acusaram de má administração. Não houve críticas públicas a Khamenei.