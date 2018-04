Governo propõe novo referendo sobre euro Recém-reeleito, o governo do primeiro-ministro da Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, anunciou ontem que realizará um outro referendo sobre o euro. Em setembro de 2000, os dinamarqueses foram às urnas e rejeitaram adotar a moeda única da União Européia. "Está na hora de o país repensar a adoção do euro", disse Rasmussen. O governo, no entanto, não divulgou detalhes sobre o novo referendo - nem uma data para a votação.