Governo provisório deve chegar ao Iraque na terça-feira Os Estados Unidos pretendem começar a estabelecer uma administração civil no Iraque já na próxima semana. O líder do governo interino, o general reformado americano Jay Garner, deve dar uma entrevista coletiva no Kuwait nesta segunda-feira. Garner organizou a ajuda humanitária à população curda do Iraque após a guerra de 1991. A administração temporária está tomando forma no Hilton Beach Resort, da Cidade do Kuwait, e deve se transferir para o porto de Umm Qasr, no sul do Iraque, já na terça-feira. A idéia é começar a nova administração civil em áreas do sul e gradualmente levá-la ao restante do país. ?Há três pólos - ajuda humanitária, reconstrução do Iraque e a administração civil e o novo governo?, disse o capitão Nathan Jones, porta-voz de Garner, na sexta-feira. ?O terceiro ainda está sendo definido acima do nosso nível?. A oposição iraquiana a Saddam Hussein avisou que o povo do Iraque pode vir a negar apoio a uma administração composta apenas por militares americanos. ?O que temos ouvido ... é que planejam ter um governo militar com os iraquianos como conselheiros?, disse Ghassan al-Attiya, membro da oposição a Saddam Hussein. ?Espero que a experiência com a guerra tenha convencido os americanos que um governo militar não vai ajudar a ganhar os corações e mentes dos iraquianos?. Veja o especial :