Governo provisório incluirá iraquianos, diz Powell O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse que a autoridade provisória a ser instalada no Iraque será amplamente representada por todos os grupos que têm interesse no futuro do país. Powell disse a jornalistas em Washington que a administração do presidente George W. Bush quer incluir representantes iraquianos, entre eles os que vivem no exterior, na estrutura básica da nova autoridade. "Nós queremos uma autoridade provisória que represente todos os grupos de interesse" no Iraque, disse Powell. O secretário de Estado norte-americano disse que o grupo que está sendo imaginado terá representantes de grupos da oposição iraquiana que vêm trabalhando "duro e há um longo tempo pela libertação do Iraque", assim como de grupos e indivíduos de dentro do Iraque. Veja o especial :