Governo provisório ocupa cadeira do Iraque na ONU O Conselho de Governo provisório apontado pelos EUA ocupou, pela primeira vez, a cadeira do Iraque nas Nações Unidas, mas uma porta-voz da ONU adiantou que isto não significa que ele foi reconhecido como o representante oficial do país. "Eles estão sentados lá, mas isto não significa que a Assembléia-Geral já reconheceu o Conselho de Governo como o governo legítimo do Iraque", explicou a porta-voz Hua Jiang. Segundo ela, os membros do conselho assumiram a cadeira do Iraque simplesmente porque nenhum Estado membro fez objeção. Uma autoridade iraquiana próxima da delegação disse que o conselho tenta conseguir uma reconhecimento temporário da ONU, até que seja realizadas eleições no Iraque. Ainda não foi definida uma data para a eleição, mas o administrador civil americano do Iraque, Paul Bremer, espera que, depois da elaboração de uma Constituição, um governo seja eleito até o fim de 2004 ou começo de 2005. Para representarem oficialmente o Iraque na ONU, os membros do Conselho de Governo têm de entrar com um pedido de credenciais no comitê, o que ainda não foi feito, disse Hua.