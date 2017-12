Governo provisório promete eleições no Iraque para 2004 O chefe do Conselho Governante do Iraque, nomeado pelos EUA, disse que, ?definitivamente?, haverá eleições em 2004, e que a segurança iraquiana não depende do envio de mais tropas por outros países. Ayad Allawi, atual presidente do Conselho, respondeu a perguntas de jornalistas durante a cúpula de países islâmicos que se realiza na Malásia. As decisões do Conselho têm de ser aprovadas pelos Estados Unidos, que esperam votar na ONU uma nova resolução sobre o envio de forças de outros países para estabilizar o Iraque. Membros do Conselho de Governo deram a entender que não gostariam de ver soldados de outros países no Iraque, e que rejeitam enfaticamente a presença militar de nações vizinhas. Esse posicionamento põe o Conselho em choque com os EUA, que querem forças internacionais para substituir ou complementar os 130.000 soldados americanos atualmente no Iraque.