Governo questiona ordem de detenção de militares peruanos O governo peruano questionou hoje uma ordem judicial de detenção preventiva de um grupo de militares acusado de suposto delito de lesa humanidade, pela execução de sete guerrilheiros que se haviam rendido durante a operação de resgate de reféns na residência do embaixador japonês em Lima. Segundo a imprensa local, a ordem foi ditada pela juíza Cecilia Polack, a pedido do promotor Richard Saavedra, como parte de um processo por suposta responsabilidade na execução extrajudicial de sete rebeldes do Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA), que mantiveram 72 pessoas como reféns durante 126 dias naquela residência. O jornal oficial El Peruano informou nesta terça-feira que o promotor também responsabiliza o ex-assessor presidencial Vladimiro Montesinos e o então chefe das Forças Armadas, Nicolás Hermoza - ambos detidos por outros delitos - por terem "ordenado a execução dos terroristas que sobreviveram à ação militar" ocorrida em 22 de abril de 1997. A ordem de detenção foi dada contra 12 oficiais da alta hierarquia do Exército. Do resgate participou um comando militar de elite integrado por 140 oficiais. Segundo El Peruano, o primeiro a ser detido foi o general do Exército Jaime Patiño, que foi levando perante o juiz ao qual prestou declarações, sendo em seguida transferido para a sede da polícia judiciária. O ministro da Defesa, Aurelio Loret de Mola, disse à imprensa ter sido informado de que a medida foi tomada "para evitar que os oficiais possam fugir do país", no momento em que está em marcha a reestruturação das Forças Armadas. Indicou que o Exército já havia investigado anteriormente o resgate sem encontrar nada de irregular na "operação bem-sucedida, reconhecida no país e no exterior, porque o Exército não é uma organização criminosa nem terrorista". Após manifestar que suas opiniões não significam uma intromissão no Judiciário, Loret de Mola esclareceu que defendia apenas 11 dos militares cuja detenção fora ordenada, já que o 12º deles, o coronel Jesús Zamudio, supostamente está envolvido na fuga de Montesinos. Anteriormente, as autoridades haviam informado que um diplomata japonês, que foi um dos reféns, disse ter visto com vida pelo menos três dos guerrilheiros que se entregaram.