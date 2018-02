Governo reconhece desvio de alimentos A junta militar de Mianmar reconheceu ontem que houve desvio da ajuda humanitária enviada para as vítimas do ciclone Nargis, que atingiu o país no dia 3, deixando 43 mil mortos e 1,5 milhão de desabrigados. O governo prometeu adotar ações legais para impedir novos desvios.