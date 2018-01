Governo recua novamente e reedita autorização para residência temporária de venezuelanos

BRASÍLIA - O governo brasileiro voltou atrás novamente e decidiu reeditar o ato que autoriza residência temporária, por até dois anos, a estrangeiros que tenham entrado no Brasil por via terrestre e sejam nascidos em países fronteiriços, o que beneficiará principalmente imigrantes venezuelanos que têm procurado abrigo na região Norte do Brasil, sobretudo em Roraima, fugindo da grave crise econômica e política do país vizinho.

Inicialmente, a autorização havia sido editada no dia 22 de fevereiro pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg), vinculado ao Ministério do Trabalho, mas no dia seguinte foi anulada pelo órgão, que na ocasião não explicou os motivos do cancelamento do ato. Nesta sexta-feira, 3, o Diário Oficial da União (DOU) traz uma nova resolução normativa do CNIg sobre o assunto, com o mesmo teor da primeira que havia sido anulada. Trata-se da Resolução Normativa 126/2017.

Pelo texto, a residência provisória por dois anos poderá ser concedida aos estrangeiros dos países que fazem fronteira com o Brasil, que não fazem parte do Acordo de Residência do Mercosul, e tenham chegado ao Brasil por via terrestre. O interessado deverá fazer sua solicitação nas unidades da Polícia Federal, apresentando alguns documentos, como fotos, cédula de identidade ou passaporte válido, certidão negativa de antecedentes criminais emitida no Brasil e declaração de que não foi processado criminalmente no país de origem.

"O estrangeiro que pretenda se beneficiar da presente resolução normativa e tenha solicitado refúgio no Brasil deverá apresentar às unidades da Polícia Federal declaração de preferência de regularização de estada", cita o texto do CNIg. "A declaração de preferência será encaminhada ao Comitê Nacional para Refugiados (Conare) para as providências administrativas a seu encargo."