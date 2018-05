Governo revoga estado de emergência na Síria

CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O governo sírio decretou ontem o fim do estado de emergência vigente desde 1963. Apesar da decisão, elogiada com ressalvas por países europeus e pelos EUA, os protestos contra o presidente Bashar Assad continuaram ontem.

Por meio do estado de emergência, as forças de segurança podiam prender pessoas sem ordem judicial, reprimir a oposição e censurar a imprensa. O gabinete, que acaba de tomar posse, também aboliu a Alta Corte de Segurança do Estado, tribunal acusado de tortura e corrupção. Todos os casos, a partir de agora, serão encaminhados para cortes comuns.

Ao mesmo tempo em que ofereceu concessões, Damasco adotou uma nova lei para regulamentar os protestos, que agora precisarão de autorização do Ministério do Interior. Opositores dizem que as ações são uma "maquiagem", que dificilmente atos antigoverno serão autorizados.

"O anúncio é conversa fiada. Os protestos não terminarão até que todas as demandas sejam atendidas", disse Haitham Maleh, um dos líderes da oposição. Nos últimos dias, as manifestações, que antes pediam o fim do estado de emergência, passaram a exigir a queda de Assad, que assumiu o poder após a morte do pai, Hafez, em 2000.

A Grã Bretanha elogiou a decisão, afirmando ter sido "um passo à frente", mas disse que Assad precisa "fazer mais para atender às aspirações dos sírios. Antes do anúncio do fim do estado de emergência, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que Washington não quer derrubar o regime. O apoio a opositores, conforme divulgado em documentos vazados pelo WikiLeaks, seria "para fortalecer instituições democráticas". A prática, segundo o porta-voz Mark Toner, é usada em outros países.

Ayhan Kamel, da consultoria Eurasia, diz que Assad manterá uma via dupla, fazendo "reformas e reprimindo protestos". Apesar de descartar um risco imediato ao regime no curto prazo, ele acredita na continuidade do levante e no aumento das vítimas civis.