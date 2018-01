Governo russo cria comissão para investigar acidente de avião O Governo russo criou uma comissão de investigação para esclarecer as causas da catástrofe do Airbus que se acidentou com cerca de 200 passageiros a bordo, ao bater contra um edifício durante a manobra de aterrissagem no aeroporto da cidade russa de Irkutsk, na Sibéria. A iniciativa foi do presidente russo, Vladimir Putin, que encarregou a tarefa ao primeiro-ministro, Mikhail Fradkov, informou o departamento de imprensa do Kremlin, citado pela agência "Interfax". A comissão, que também se encarregará de oferecer assistência aos parentes das vítimas da catástrofe, será liderada pelo ministro dos Transportes, Igor Levitin. O ministro já foi a Irkutsk para acompanhar de perto a investigação a partir do gabinete de crise criado pelas autoridades locais. O representante do presidente russo no distrito da Sibéria, Anatoli Kvashnin, também viajou a Irkutsk. Por enquanto, as equipes de resgate recuperaram 102 corpos de ocupantes do Airbus, enquanto o número de feridos supera os 55, segundo o porta-voz do Ministério de Situações de Emergência, Serguei Beltsov.