Governo russo propõe lei contra comícios e passeatas A câmara baixa do Parlamento russo, dominada pelo Kremlin, deu aprovação preliminar a uma lei proposta pelo governo que limita drasticamente os locais onde podem ocorrer manifestações como passeatas e comícios, um movimento denunciado por diversos críticos como ameaça à democracia. A Duma, dominada desde as eleições de dezembro pelo partido Rússia Unida, que apóia o presidente Vladimir Putin, aprovou o projeto - no primeiro de três turnos de votação - por 294 a 137. Para virar lei, a proposta tem ainda de passar pela câmara alta (também dominada por Putin) e ser sancionada pelo presidente. A lei proibirá passeatas e piquetes do lado de fora de edifícios públicos, embaixadas estrangeiras, organizações internacionais e instalações industriais de alto risco. Também estarão banidas as manifestações ao longo de estradas, ferrovias e oleodutos.