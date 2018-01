Governo sérvio revoga estado de emergência As autoridades sérvias suspenderam o estado de emergência que permitiu operações de repressão contra aliados do ex-presidente Slobodan Milosevic, suspeitos pelo assassinato do primeiro-ministro da Sérvia Zoran Djindjic, em 12 de março. O estado de emergência foi decretado no dia do assassinato de Djindjic, ocorrido no centro de Belgrado. Desde então, mais de 4.500 pessoas foram detidas. As operações policiais foram duramente criticadas por grupos internacionais de defesa dos direitos humanos e partidos de oposição, devido a seu rigor. A presidente interina da Sérvia, Natasa Micic, anunciou o fim do estado de emergência num discurso transmitido em rede nacional de televisão.