Governo sírio realiza ataques aéreos a cidade liderada por rebeldes Aeronaves do exército da Síria realizaram um ataques à cidade de Jisr al-Shughour, no nordeste do país, um dia após rebeldes tomarem o controle da área. A ação é parte de uma ofensiva liderada pelo governo. A campanha de oposição, liderada pelo Nusra Front, afiliada ao al-Qaeda, e pelo Estado Islâmico, conquistou os dois maiores centros urbanos na província de Idlib em um mês. As tropas do presidente Bashar Assad não conseguiram retomar qualquer parte do território perdido, apesar de tentativas de uma contra-ofensiva.