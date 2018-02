Governo sírio rejeita exigências de Israel O Teshreen, jornal oficial da Síria e que reflete a posição do governo, afirmou em editorial ontem que o país rejeita a exigência de Israel para que Damasco corte relações com Irã, Hezbollah e Hamas - precondição para um acordo de paz entre os dois países. ''Damasco não negocia sua relação com outros países e povos'', afirmou o jornal.