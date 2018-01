Governo sírio retomará negociações de paz com rebeldes

As negociações visam chegar a uma solução política para a guerra civil da Síria. O conflito dura quase três anos, já matou mais de 130 mil pessoas e forçou mais de 2,3 milhões de sírios a buscar refúgio no exterior.

A TV estatal citou o vice-chanceler, Faisal Mekdad, como representante da delegação do governo nas negociações.

A informação do governo foi divulgada no mesmo dia em que teve início a retirada de civis das áreas sitiadas de Homs, parte de um acordo entre o governo de Bashar Assad com a Organização das Nações Unidas (ONU) para retirar cerca de 200 pessoas das regiões isoladas pelos conflitos na cidade e fornecer ajuda humanitária a esse grupo. Fonte: Associated Press.