Governo sírio tenta impedir 'dia de fúria' nesta sexta As autoridades sírias pediram hoje que as pessoas não realizem manifestações, após ativistas contrários ao regime convocarem um "dia de fúria" pelo país, depois das preces semanais muçulmanas. "Nas atuais circunstâncias, o Ministério do Interior pede aos irmãos cidadãos que contribuam de maneira efetiva para a estabilidade e a segurança, não realizando manifestações por qualquer motivo sem permissão oficial", afirmou um comunicado divulgado pela agência estatal Sana. "As leis em vigor na Síria serão aplicadas para preservar a segurança dos cidadãos e a estabilidade do país", afirmou o governo.