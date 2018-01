Governo somali e tribunais islâmicos assinam acordo de paz O governo da Somália e os tribunais islâmicos assinaram um acordo de paz após três dias de conversas, realizadas na capital do Sudão, e mediadas pela Liga Árabe. Segundo um comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, o acordo, assinado na segunda-feira à noite, prevê a criação de uma poderosa força militar, e a incorporação das forças dos tribunais islâmicos e outras milícias somalis às forças governamentais. As medidas deverão seguir uma agenda e condições que devem ser estipuladas entre ambas as partes e que não foram reveladas. No entanto, a sua execução foi condicionada a uma terceira rodada de conversas, prevista para 30 de outubro, também em Cartum. Durante a primeira rodada de negociações, em 22 de junho, o governo e os tribunais islâmicos anunciaram o reconhecimento mútuo e o cessar-fogo entre as partes. Os Tribunais Islâmicos estenderam sua influência na Somália, tomando o controle da capital, Mogadício, e das áreas fronteiriças no sul do país. O Executivo, que governa da cidade de Baidoa, 250 quilômetros a noroeste de Mogadício, é liderado pelo presidente Abdullahi Yousef Ahmed, mas tem pouca influência.