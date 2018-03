Governo substitui chefe da inteligência O governo paquistanês nomeou ontem Ahmed Shuja Pasha como novo chefe de seu polêmico serviço de inteligência, o ISI. Ele substituirá Nadeem Taj, que os EUA acusavam de ter ligação com extremistas do Taleban atuando na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Pasha comandava desde 2005 as operações militares na região tribal.