Governo suspende diálogo com indígenas no Equador O governo equatoriano anunciou nesta quinta-feira a interrupção das conversações com a Confederação de Nacionalidades Indígenas (CONAI), que vem realizando manifestações de protesto em Quito contra a política econômica do presidente Gustavo Noboa. Depois de dois dias de enfrentamentos entre a polícia e camponeses, que deixou um saldo de 10 feridos, representantes da Igreja Católica, de grupos de direitos humanos e das Nações Unidas tentaram realizar uma reunião com representantes do governo, mas as conversações não prosperaram. As organizações indígenas pedem o cancelamento da alta dos preços do gás de cozinha (que teve aumento de 100%), da gasolina (25%) e das tarifas do transporte público (75%).