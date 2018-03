Governo turco quer autorizar 62 mil soldados americanos O governo da Turquia requisitou ao Parlamento autorização para receber 62 mil militares americanos, 255 aviões de guerra e 65 helicópteros, mas desentendimentos quanto às condições da chegada das tropas atrasaram a votação. O pedido também requisita autorização para o envio de tropas turcas ao exterior, mas não especifica um número. O Executivo turco quer ter militares no norte do Iraque, no caso de uma guerra. A votação pode vir a ocorrer na quarta-feira, mas diplomatas consideram improvável que ela venha a ser marcada antes que autoridades dos dois países cheguem a um acordo sobre as condições militares, econômicas e políticas do desembarque de tropas. Washington afirma ser necessário que a Turquia se decida sobre o desembarque o quanto antes, para haver uma possibilidade de uso do solo turco como base para uma frente setentrional de ataque ao Iraque. A frente setentrional é parte essencial da estratégia americana, que prevê ataques pelo norte e pelo sul, dividindo as forças iraquianas. No texto enviado ao Parlamento, o governo afirma ter que tomar precauções para o caso de uma guerra - em particular, para impedir um fluxo grande de refugiados - e que o desembarque americano na Turquia colocará o Iraque sob ?enorme pressão? para desarmar-se.