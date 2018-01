Governo uruguaio faz ofensiva contra bebidas alcoólicas O governo do Uruguai prepara uma série de novas medidas para restringir o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas e outros locais públicos, anunciou o ministro do Interior, Guillermo Stirling. O Executivo emitiu decreto autorizando a polícia a lacrar as lojas de conveniência que vendam bebidas durante a madrugada. Antes, apenas os serviços de proteção ao menor tinham esse poder. O consumo excessivo de álcool causa ?vandalismo, briga, barulho, situação muito difícil para os vizinhos?, disse Stirling, informando que há um grupo de moradores de Montevidéu que criou uma ong com o objetivo de ?defender o direito de dormir à noite?. Paralelamente, o governo enviou ao Parlamento uma lei que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em lugares ?onde ocorram eventos de massa e dentro de um raio de 500 metros desses lugares, duas horas antes e até duas horas depois? do evento.