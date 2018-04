Governo usa jogos de futebol para divulgar propaganda

O argumento do governo era "levar o futebol a todos os argentinos", pois desde os anos 90 as transmissões eram feitas pela TV a cabo. A oposição acusa Cristina de "populismo esportivo", já que todo o espaço publicitário nos jogos de futebol é ocupado por publicidade de obras e medidas do governo Kirchner.

O acordo do governo com a AFA, comandada por um remanescente civil da ditadura militar (1976-83), Julio Grondona, levou os cartolas dos times argentinos a romper unilateralmente um acordo assinado com a empresa TSC, uma sociedade formada pela empresa Torneios e Competências (TyC) e Grupo Clarín, para a transmissão dos jogos. A oferta do governo, aceita imediatamente pelos cartolas, foi a de quase triplicar a quantia que TyC pagava aos clubes, de US$ 59 milhões anuais.

O orçamento inicial do governo, em 2009, indicava que o programa implicaria em um desembolso de US$ 152,5 milhões anuais à AFA até 2019. Mas os valores começaram a ser alterados logo após o lançamento do programa. Em 2010, o governo destinou US$ 232 milhões. Para 2011, a previsão é de US$ 162,5 milhões. Este volume seria ampliado para US$ 325 milhões com os gastos da adoção das transmissões em alta definição para o público argentino.