Governo venezuelano diz que Fidel se recupera positivamente Citando fontes do regime cubano, o governo da Venezuela informou nesta terça-feira que o presidente de Cuba, Fidel Castro, se recupera "positivamente" da cirurgia a que foi submetido. O presidente venezuelano Hugo Chávez mantém relações estreitas com o regime de Fidel. Na declaração, Caracas afirma que "recebeu com satisfação a notícia das autoridades cubanas de que o presidente Fidel Castro se recupera positivamente". Em uma carta lida na noite de segunda-feira na TV cubana, o presidente Fidel Castro anunciou que delegaria o poder ao seu irmão Raúl pela primeira vez na história da revolução cubana. Tanto na carta de Fidel quanto na nota divulgada nesta terça-feira pelo governo venezuelano não há informações precisas sobre a saúde de Fidel.